Resta in carcere il 55enne trovato con un kalashnikov, una pistola e un fucile d'assalto

L'uomo viaggiava sul suo scooter in Via Enna, a Verona, e tra le gambe trasportava una custodia per chitarre in cui i carabinieri hanno trovato le armi

È stato convalidato l'arresto del 55enne veronese fermato due giorni fa dai carabinieri di Caprino Veronese perché trovato in possesso di fucili d'assalto e di una pistola semiautomatica. L'uomo, difeso dall'avvocato Davide Del Medico, era stato accompagnato in carcere dai militari, in attesa dell'udienza che si è tenuta questa mattina, 15 ottobre. Udienza che è terminata con il giudice per le indagini preliminari Marzio Bruno Guidorizzi che ha disposto la custodia cautelare in carcere dell'arrestato.

Le armi di cui il 55enne disponeva erano un fucile d'assalto automatico modello AK 47 calibro 7,62x39, meglio noto come kalashnikov, con relativo munizionamento, un fucile d’assalto automatico di fabbricazione est europea modello M56 calibro 7,62x25, con munizioni, ed una pistola marca Beretta calibro 9 short.

L'arresto ha avuto origine dall'attività del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Caprino, i quali investigavano su di un possibile traffico di stupefacenti e per questo tenevano sotto controllo alcuni cittadini residenti in Valpolicella e nelle zone vicine. L'indagine ha permesso di individuare un uomo, residente a Verona, ritenuto uno dei principali attori del traffico illecito. Quest'uomo è il 55enne che nei giorni scorsi è stato tenuto continuamente sotto controllo.

Mercoledì scorso, i carabinieri hanno visto il sospettato aggirarsi stranamente a bordo del proprio scooter, tra le vie di Borgo Nuovo, con una custodia per chitarre tra le gambe. Alla 9.30, i militari hanno deciso di fermarlo in Via Enna e gli hanno chiesto se avesse con se degli stupefacenti. L'uomo, spontaneamente, ha consegnato agli operanti una modica quantità di cocaina. I carabinieri hanno però deciso di perquisirlo e di perquisire anche il veicolo e la custodia per chitarre. Le armi erano nascoste proprio nella custodia e sulla loro provenienza l'uomo avrebbe dato indicazioni giudicate poco plausibili dai carabinieri. Il 55enne avrebbe infatti dichiarato di aver trovato la custodia in un cassonetto della spazzatura e di non essere a conoscenza di quale fosse il contenuto.

Con il coordinamento della Procura della Repubblica di Verona, le indagini stanno proseguendo per individuare la reale provenienza delle armi sequestrate. Armi valutate perfettamente efficienti e complete di munizioni. E i carabinieri vogliono anche scoprire se quelle armi potevano servire per compiere eventuale futuri reati. Nel frattempo, la pistola e i due fucili d'assalto, catalogati come armi da guerra, sono stati tolti dalla circolazione.