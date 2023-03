Jerry Calà, messaggi novax dopo il malore: «Non li leggo proprio»

«Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio». Sottoposto nella notte tra venerdì e sabato per uno stent coronario in una clinica a Napoli, dove si trovava per girare un nuovo film, Jerry Calà si è espresso così su Twitter, verosimilmente nei confronti degli internauti che hanno associato il suo malore all'assunzione del vaccino. L'attore infatti nel marzo 2021 era stato protagonista di un video in cui invitava la popolazione a vaccinarsi e per questo motivo sarebbe stato preso di mira dai novax.

Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio. — Jerry Cala' Official (@JerryCala) March 19, 2023

Nel frattempo il suo ufficio stampa fa sapere che l'attore sta «decisamente meglio» ed è «uscito dalla terapia intensiva». L'attore veronese si troverebbe ancora ricoverato alla Clinica Mediterranea di Napoli, dove era stato condotto in ambulanza dall'Hotel Santa Lucia, struttura in cui alloggiava durante le riprese nel capoluogo partenopeo del suo nuovo film "Chi ha rapito Jerry Calà?".

Anche da Mara Venier, via social e con tanto di foto insieme, è arrivato un messaggio per tranquillizzare i fan e dare sostegno a Calà: «Jerry è stato operato stanotte a Napoli. Ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent. Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva… ma sta bene! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli... Amore mio che spavento mi hai fatto prendere. Love you».