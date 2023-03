Jerry Calà dimesso dalla clinica dove era stato ricoverato dopo l'infarto

Jerry Calà è stato dimesso mercoledì mattina dalla Clinica Mediterranea di Napoli, dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato.

La Mediterranea, dove l'attore era stato condotto da un mezzo del 118, è inserita nella rete Ima, per la cura dell'infarto miocardico acuto. Calà, 71 anni, è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario, dopo aver accusato un malore nell'albergo del capoluogo campano dove alloggiava durante le riprese del suo ultimo film, "Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema", pellicola prodotta da Gianluca Varriale per VargoFilm.

Molti i commenti di solidarietà all'attore durante il periodo di degenza ospedaliera (tra cui quello di Mara Venier) e anche qualcuno poco gradito, come quelli di chi gli rinfacciava di aver sostenuto la campagna vaccinale anti Covid-19 con un video.