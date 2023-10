Attacco di Hamas a Israele, 38 veronesi bloccati in albergo a Gerusalemme

Un gruppo di 38 veronesi è bloccato in un hotel di Gerusalemme e non sa come tornare a casa dopo l'attacco di Hamas a Israele. La comitiva, di cui fanno parte anche 2 neonati, 5 bambini e 6 adolescenti, è in buone condizioni anche se ovviamente spaventata. E ha preso contatti tramite la Regione Veneto con il Ministero degli Esteri.

I 38 veronesi fanno parte della Chiesa della Restaurazione ed il 29 settembre scorso erano partiti per un tour in Cisgiordania che si sarebbe dovuto concludere ieri. Sorpresi dall'attacco missilistico, il gruppo non è potuto rientrare in Italia ed è Alloggiato all'hotel St. Regis di Gerusalemme.

«Qui non scherzano - ha dichiarato ad Ansa la 36enne Genny Senigallia - abbiamo saputo che avrebbero già preso degli ostaggi stranieri. Gerusalemme pare morta, non transita una macchina. Ieri abbiamo sentito le urla di giubilo dei palestinesi per le vittime israeliane provocati dall'attacco. Stavamo andando al Muro del Pianto quando sopra le nostre teste è volato un missile. Non sappiamo come rientrare, e facciamo appello alle nostre autorità diplomatiche. Le uniche compagnie che volavano sono Israir e Eiai: chiedevano 1.500 euro per un biglietto per l'Italia, e adesso sono esauriti».