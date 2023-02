Scattano chiusure e divieti a Isola della Scala per rimuovere e far brillare un ordigno bellico

Sono scattete nelle prime ore di giovedì, a Isola della Scala, le operazioni di rimozione di un ordigno bellico.

A causa del ritrovamento dell’ordigno, presumibilmente un proiettile anticarro risalente alla Seconda guerra mondiale, è vietata la sosta in un tratto di via Vittorio Veneto fino alle ore 13 di giovedì 2 febbraio. In caso di necessità, durante le operazioni di rimozione dell’ordigno da parte dell’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago, l’ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Locale Andrea Pasquali prevede che possa venire istituito anche un divieto di transito con deviazioni segnalate sul posto.

Il proiettile verrà poi trasportato in sicurezza in un’area priva di abitazioni lungo una strada sterrata in località Vo’. Area che, per le operazioni di despolettamento e distruzione, verrà chiusa alla circolazione di veicoli e persone, sempre fino alle 13.

Le operazioni di rimozione e bonifica verranno effettuate dal Comune in coordinamento con Prefettura, polizia locale, carabinieri e Ufficio Tecnico.