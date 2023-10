Trovati in un edificio fatiscente, identificati e fotosegnalati 9 senza fissa dimora

Doppio intervento delle forze dell'ordine per contrastare l'immigrazione irregolare nella Bassa Veronese. I carabinieri del Nas di Padova e la polizia locale di Legnago hanno controllato alcune attività commerciali legnaghesi solitamente frequentate da extracomunitari irregolari. Inoltre, i carabinieri di Sanguinetto, con il supporto di altri reparti dalla compagnia di Legnago, fatto irruzione in un immobile fatiscente di Via Raizzola, a Casaleone.

Nello stabile, i militari hanno rintracciato 9 persone che vi dimoravano, tutte di nazionalità marocchina e senza fissa dimora. I carabinieri le hanno accompagnate al comando di Legnago per la procedura di identificazione e fotosegnalamento. Al termine della procedura non sono stati scoperti provvedimenti restrittivi e quindi le 9 persone sono state invitate a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.