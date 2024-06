Carabinieri fanno irruzione e trovano hashish e cocaina: 25enne in manette

Al termine di una lunga indagini, i militari sono entrati nella sua abitazione e hanno dato il via alla perquisizione, nella quale sarebbero stati rinvenuti anche oltre 600 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente