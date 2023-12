Salta la palestra e si rende irreperibile: 15enne trovata in piazza Brà dalla polizia

Sono state ore di grande apprensione quelle vissute nella serata di mercoledì da due gentori residenti a Vicenza. La figlia 15enne della coppia infatti si era allontanata da casa e da alcune ore era irreperibile.

Come spiegano i colleghi di VicenzaToday, è stato così lanciato l'allarme alla sala operativa della questura tramite il 113. I genitori hanno spiegato che, come di consueto, la figlia era uscita di casa per recarsi in palestra nel primo pomeriggio senza fare poi ritorno. Gli agenti hanno dunque compiuto un sopralluogo in palestra, accertando che quel giorno la giovane non si era mai presentata, e così hanno preso il via le ricerche.

A mettere le forze dell'ordine sulla giusta strada ci hanno pensato le amiche della ragazza, riferendo che poteva trovarsi a Verona. Una sua foto quindi è stata diffusa ai colleghi scaligeri e gli agenti della Polfer di Verona, i quali hanno così potuto appurare che si trovava in piazza Brà, invitandola poi a chiamare i genitori per dire loro che stava bene.

La 15enne è stata condotta poi alla stazione di Porta Nuova, dalla quale i poliziotti l'hanno accompagnata fino al capoluogo berico. Il lieto fine è arrivato a notte fonda, quanto la ragazza ha fatto rientro a casa riabbracciando i genitori.