Investe un agente della Polizia Locale che vuole fermarlo: 51enne arrestato e patente ritirata

Con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al limite consentito, nel pomeriggio di sabato avrebbe investito di proposito un agente della Polizia Locale di Verona che cercava di fermarlo dopo una manovra errata. Al termine della direttissima che si è svolta nella mattinata di lunedì, l'automobilista ha visto convalidare il suo arresto e disporre nei suoi confronti l'obbligo di firma presso un ufficio di Polizia, oltre al ritiro della patente: per il 51enne, residente in un paese della provincia veronese, le manette erano scattate con l'accusa di violenza finalizzata alla resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il tutto ha avuto luogo nel quartiere di Borgo Roma. L'uomo si trovava alla guida di una Fiat Panda, quando avrebbe iniziato un sorpasso della colonna di auto ferme al semaforo di via Legnago con via dei Bevilacqua, transitando però sul marciapiede. Un’auto di servizio ha tentato di fermarlo e identificarlo ma, dopo aver inveito con insulti, l’uomo avrebbe usato violenza e sarebbe ripartito improvvisamente, travolgendo uno degli agenti scesi a terra, caricandolo sul parabrezza e trascinandolo a terra per alcuni metri. Non contento, avrebbe ingranato la retromarcia e lo avrebbe investito, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni: solo la prontezza di riflessi dell'agente gli avrebbe evitato conseguenze peggiori.

L’altro agente, nel frattempo, aveva tolto le chiavi dell’auto all’uomo che però, avendone un paio di scorta, sarebbe ripartito dandosi alla fuga. Il 51enne è stato poi rintracciato nella zona di via Alberto Della Scala, dove avrebbe opposto nuovamente viva resistenza, rendendo necessario l'intervento di altre pattuglie che hanno proceduto all’arresto.