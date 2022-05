Inversione a U in via Torbido mentre sopraggiunge la pattuglia della polizia locale: -18 punti sulla patente

Domenica notte movimentata in via Torbido a Verona, dove all'uscita di un locale «si è sfiorata la tragedia», come evidenzia una nota del Comune di Verona. Stando a quanto riportato da palazzo Barbieri, «un giovane, appena uscito dal locale e dopo aver recuperato l'auto parcheggiata, ha pensato bene di fare una vietata e pericolosa manovra di inversione ad U». Il tutto sarebbe peraltro avvenuto «proprio mentre sopraggiungeva una pattuglia della polizia locale, con la quale ha per poco sfiorato lo scontro».

L'autovettura è stata «immediatamente inseguita e bloccata». Il giovane, secondo quanto riferito nella nota del Comune, è un veronese che «è risultato positivo all'etilometro» e, pertanto, è stato «segnalato alla procura della Repubblica». Al conducente, inoltre, «sono stati decurtati ben 18 punti dalla patente, 10 per la guida in stato di ebbrezza e 8 per la manovra pericolosa».

Dalle immagini della centrale operativa, chiarisce sempre la nota di palazzo Barbieri, è inoltre emerso che «numerosi giovani usciti dal locale attraversavano via Torbido a piedi». Si tratta di un'azione «assolutamente vietata», specifica la nota, anche perché «sulla strada non ci sono strisce pedonali».

Persone attraversano a piedi via Torbido