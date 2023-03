Intossicazione alle piscine comunali, 25 persone coinvolte tra cui 9 bambini

Sono 25, tra cui 9 bambini, le persone coinvolte in un caso di intossicazione avvenuto nella mattinata di venerdì alle piscine di Bosco Chiesanuova, per la fuoriuscita di una nube di cloro asfissiante dovuta probabilmente ad una errata miscelazione di alcune sostanze.

L'allerta è scattata alle ore 10 nella zona di Contrada Carcaro, dove è situato il Centro Sportivo Monti Lessini, dove il personale del 118, tra ambulanze, automedica ed elicottero, si è recato sul posto con 6 mezzi, ai quali vanno aggiunti i 5 inviati dai vigili del fuoco, ovvero il personale di prima partenza, il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico), due pulmini e il funzionario di guardia, per dare una mano anche nel trasporto in ospedale delle persone che necessitavano di cure mediche per aver respirato i fumi. Alla fine in 10 sono stati portati via in codice verde e 4 in codice giallo, in direzione degli ospedali di Borgo Trento, Borgo Roma, Negrar e San Bonifacio.

In corso il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per chiarire la dinamica dei fatti.