Fuga di monossido di carbonio, famiglia soccorsa all'alba a Verona

Una famiglia di Verona è stata condotta in ospedale per accertamenti nelle primissime ore di giovedì, a causa di un'intossicazione di monossido di carbonio.

Come spiegano i vigili del fuoco, l'intervento è scattato poco prima delle 6 del mattino, con una squadra della centrale di Verona che si è diretta all'altezza del civico 89 di via Mantovana, nel quartiere di Santa Lucia, insieme al personale del 118. Quattro le persone che avrebbero mostrato i sintomi dell'intossicazione e che pertano sono state condotte in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non risulterebbero essere preoccupanti.

I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza l'abitazione e di trovare la causa dell'episodio, dovuto probabilmente ad un malfunzionamento della caldaia.