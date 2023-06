Il tasso liberato

Intervento insolito oggi, sabato 17 giugno, per i vigili del fuoco di Verona, chiamati intorno alle ore 10.40 ad intervenire in via Mameli, nel Comune di Cavaion Veronese, dove una famiglia si era ritrovata un "ospite inatteso" in casa. Secondo quanto comunicato dai pompieri in una nota, si trattava di un tasso. Gli si volesse dare un soprannome, suggeriremmo "Torquato".

L'animale che, spiegano i vigili del fuoco, è lungo «circa 70 centimetri» e del «peso di circa 13 chili», si era infatti avventurato nel giardino della casa trovandosi davanti il cane dei proprietari. Per sfuggire a quest'ultimo, il tasso era quindi entrato nell'abitazione, finendo tuttavia con lo spaventare gli occupanti.

I vigili del fuoco, giunti da Bardolino con due mezzi e cinque uomini, muniti di guadino, riferiscono di essersi adoperati per catturare il mammifero, quindi in seguito per liberarlo in una zona rurale e boschiva, lontana dal centro abitato.