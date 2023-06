Intervento urgente di Acque Veronesi in Lungadige Campagnola: «Sarà chiuso almeno un paio di giorni»

Acque Veronesi ha comunicato questa mattina, martedì 20 giugno, attraverso una breve nota, di aver fatto intervenire i propri tecnici in Lungadige Campagnola per la «riparazione urgente di un tratto di collettore fognario che ha ceduto, creando problemi al manto stradale».

In base a quanto viene spiegato dall'azienda, i lavori si concentreranno nel tratto che da Ponte della Vittoria porta all’Arsenale, che «per un almeno un paio di giorni sarà chiuso al traffico». A partire da lunedì 26 giugno, invece, è previsto l’avvio dei lavori per la sostituzione di un altro tratto di collettore fognario in via dell’Artigliere. La chiusura del cantiere, in questo caso, è prevista per la «metà di luglio».