Interdittiva antimafia, Czeta: «Ignorato "auto-commissariamento" della proprietà»

In relazione all'interdittiva antimafia emessa il 17 maggio scorso dalla prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo, Czeta ha evidenziato che nel provvedimento non è stato tenuto in alcun conto delle drastiche misure di self-cleaning adottate dalla società e per effetto delle quali la proprietà della stessa si è auto-estromessa da ogni ruolo gestionale e di responsabilità, di fatto "auto-commissariandosi".

«Inoltre - ha aggiunto il presidente dell'azienda vicentina Giovanni Mainolfi - nell'informazione interdittiva antimafia non sono state assolutamente valorizzate le nove denunce presentate dalla società, per le quali, a seguito di ulteriori cinque eventi, si è ritenuto necessario richiedere, in data 17 aprile 2024, alla Prefettura di Caserta, "le iniziative…utili a contrastare" i numerosi furti e i danneggiamenti subiti in alcuni cantieri del Casertano».

In ogni caso, Czeta si sta già attivando per l’impugnativa del provvedimento prefettizio, con istanza di sospensione, nonché per richiedere il controllo giudiziario all’autorità competente.