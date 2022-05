Installate quattro nuove videocamere nell'ambito del piano "Scuole sicure" a Bussolengo

Si è svolta sabato 7 maggio l'inaugurazione di quattro nuove videocamere installate a Bussolengo nell'ambito del piano "Scuole sicure". Delle quattro videocamere, due saranno installate vicino all'ingresso delle scuole di via Marmolada; una alle fermate degli autobus di linea all'intersezione tra via Gardesana e via De Gasperi; una in prossimità della rotatoria stradale all'incrocio tra le vie Citella e Santa Maria, in prossimità della scuola.

«In questo modo - sottolinea il sindaco Roberto Brizzi - rafforziamo la sicurezza e la sorveglianza nei pressi delle scuole. Grazie a queste nuove telecamere riusciamo a garantire un maggior controllo in una zona frequentata quotidianamente dai nostri ragazzi».

«L’installazione di nuove videocamere - spiega il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Giovanni Amantia - è stata possibile in seguito all’adesione del Comune di Bussolengo al piano “Scuole sicure” 2021/22 che ha ricevuto il parere favorevole del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, in linea con le finalità previste dal ministero dell’Interno».