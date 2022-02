Inseguito dalla vittima cui aveva rubato il cellulare, la colpisce e prova a rapinarla dell'orologio

Dopo avergli sottratto il cellulare avrebbe provato anche ad appropriarsi dell'orologio, senza esitare a colpire la vittima, finendo però in manette. Sono stati gli agenti delle Volanti della Questura di Verona, poco prima delle 17 di giovedì, ad arrestare il 51enne per tentata rapina in continuazione con rapina impropria.

Una segnalazione giunta alla centrale operativa del 113 ha portato i poliziotti ad intervenire in piazzale XXV Aprile, dove era in corso un'aggressione: giunti sul posto, avrebbero faticato ad allontanare il 51enne che, incurante del loro arrivo avrebbe continuato a strattonare la vittima tentando più volte di colpirla al volto.

Stando alle prime ricostruzioni, il malvivente, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, avrebbe sottratto un telefono alla persona in questione, per poi allontanarsi repentinamente. Inseguito dal derubato, il cittadino straniero lo avrebbe prima colpito con forza nel tentativo di scappare e poi tentato di rubargli un vistoso orologio, continuando a colpirlo per riuscire nel suo intento.

Bloccato dagli agenti delle Volanti, il 51enne è stato condotto presso gli uffici di lungadige Galtarossa, dove su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, il dottor Paolo Sachar, ha atteso la celebrazione del rito direttissimo. Venerdì mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.