Fuga spericolata dalla polizia a 130 km/h: sequestrata anche una mazza da baseball

Avrebbe ingaggiato una folle corsa ad oltre 130 km/h per le vie della città a bordo di un motociclo privo di copertura assicurativa, urtando due veicoli in sosta e senza mai accennare a rallentare, il tutto nonostante l’alt intimatogli dai poliziotti. Secondo quanto riferito dalla questura di Verona, soltanto l’intervento degli agenti delle Volanti, dopo un lungo inseguimento, avrebbe infine interrotto la sconsiderata condotta di guida di un 31enne originario di Crotone, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Il tutto sarebbe accaduto ieri sera, venerdì 20 novembre intorno alle ore 22.30, quando nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli operatori avrebbero intercettato in via Basso Acquar un giovane a bordo di un motociclo di grossa cilindrata che, alla loro vista, avrebbe accelerato, oltrepassando l’intersezione con via dell’Autiere, nonostante il semaforo rosso. Immediatamente, i poliziotti spiegano di essersi messi all’inseguimento del motociclo che, tuttavia, non avrebbe accennato a rallentare la sua corsa.

Giunto in via Porto San Pancrazio, a causa della forte velocità, il 31enne avrebbe urtato un veicolo in sosta, ma sarebbe ugualmente riuscito a proseguire la sua folle corsa fino a quando, a seguito dello scontro con un’altra autovettura parcheggiata, avrebbe perso definitivamente il controllo del mezzo. Dopo la collisione, in base a quanto riportato sempre dalla questura scaligera, il 31enne avrebbe anche tentato di fuggire a piedi, ma sarebbe infine stato raggiunto e fermato dai poliziotti.

In possesso del 31 enne, la polizia spiega di aver trovati una mazza da baseball, un passamontagna di colore nero e un apparecchio scanner. Al termine degli accertamenti, gli agenti della questura scaligera riferiscono di aver denunciato il 31enne per i reati di "resistenza a pubblico ufficiale" e "possesso di oggetti atti ad offendere". Inoltre, all'uomo denunciato sono state contestate le numerose violazioni del Codice della Strada e la violazione della normativa vigente prevista in materia di contenimento del rischio epidemiologico.

21.11.2020 - Volanti - Inseguimento