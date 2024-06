Non si ferma all'alt, inseguito da cinque pattuglie fino a Buttapietra

Ci sono volute cinque pattuglie di polizia e carabinieri per fermare l'uomo alla guida di una Mercedes rossa che questa notte, 9 giugno, non si è fermato ad un controllo stradale delle forze dell'ordine.

Il lungo inseguimento è avvenuto verso le 3 e si è concluso in Via Verona a Buttapietra con l'auto in fuga bloccata dalla morsa di due vetture della polizia stradale. Il guidatore, residente nel Veronese, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento.