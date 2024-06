Ubriaco alla guida, 21enne inseguito da Legnago a Ca' degli Oppi e arrestato

Quasi un'ora di inseguimento, da Legnago a Oppeano, per bloccare un 21enne ubriaco alla guida che non si era fermato all'alt. Adrenalinico arresto da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago nella notte di domenica 16 giugno. Insieme ai colleghi di Ronco all'Adige e di Isola della Scala, i militari legnaghesi hanno bloccato in flagranza di reato un cittadino italiano classe 2003, incolpato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L'inseguimento è scattato intorno alle 4 dell'altra notte. I militari erano impegnati in una serie di controlli nel centro di Legnago ed hanno ordinato al giovane conducente di un'auto di fermarsi. Il ragazzo ha invece schiacciato il piede sull'acceleratore, dirigendosi verso nord per sfuggire agli uomini dell'Arma. I carabinieri lo hanno braccato per circa 50 minuti, seguendolo attraverso le strade di Angiari, San Pietro di Morubio, Cerea, Bovolone e Oppeano. Una fuga in cui il 21enne ha tentato di dileguarsi con manovre azzardate, mettendo sé stesso e gli altri in pericolo. I militari sono comunque riusciti a bloccarlo in una strada senza uscita di Ca' de gli Oppi.

Anche il tentativo estremo di crearsi un varco speronando l'auto della pattuglia non ha permesso al giovane di sfuggire all'arresto compiuto dai militari di Legnago e dai due equipaggi di supporto di Ronco all'Adige e di Isola della Scala. I carabinieri sono riusciti ad estrarre il conducente dall'abitacolo, ma il 21enne ha opposto ancora resistenza, colpendo gli operatori con calci e pugni. Saranno quattro i carabinieri che, completato l'arresto, andranno a farsi medicare all'ospedale di Legnago, ottenendo prognosi che vanno dai 5 ai 7 giorni.

Sottoposto al controllo del tasso alcolemico, il 21enne è stato trovato con un tasso pari a 1,65 grammi di alcol per litro di sangue. La sua patente è stata dunque ritirata. E alla accuse di resistenza e lesioni sono state anche aggiunte le sanzioni per tutte le violazioni al codice della strada commesse durante l'inseguimento.

L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando di Legnago fino a questa mattina, quando è stato condotto in tribunale a Verona. Il giudice ha convalidato l'arresto ed ha rinviato l'udienza al prossimo settembre. Nel frattempo, il giovane è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.