La folle fuga in scooter di due giovani, finisce con uno scontro con la Volante

Non si sono fermati all’alt intimato dai poliziotti e sono scappati a tutta velocità a bordo di un motociclo di grossa cilindrata, inseguiti per quasi 20 minuti da 2 Volanti della Polizia. Una folle fuga, quella messa in atto da due giovani, che si è conclusa solamente quando il mezzo a due ruote è andato a collidere con una delle Volanti che lo stavano inseguendo, a causa di una manovra sconsiderata del suo conducente, cadendo rovinosamente a terra.

Nonostante lo scontro, i giovani si sarebbero rialzati immediatamente per cercare la fuga a piedi, ma sono stati inseguito e bloccati poco dopo dagli agenti.

Inseguimento

Erano le 21 di sabato sera quando le Volanti, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato in via San Giovanni Lupatoto a Verona, all’altezza del supermercato Famila, uno scooter che alla vista della pattuglia avrebbe invertito repentinamente la marcia, allontanandosi a tutta velocità.

È partito così il rocambolesco inseguimento durato una ventina di minuti, durante il quale il conducente avrebbe fatto di tutto per sfuggire alle forze dell'ordine, imboccando ad alta velocità ed in contromano via Legnago, in via Giuliari e poi in via Rovigo, attraversando poi l’intersezione tra via Legnago e via Polveriera Vecchia senza fermarsi, nonostante il semaforo rosso, diretto verso il centro della città.

Dopo continue accelerazioni e brusche frenate per cambiare repentinamente direzione, intersezioni stradali attraversate nonostante il semaforo rosso e rotonde imboccate contromano, mettendo seriamente a rischio l’incolumità di automobilisti e passanti, la fuga dei due giovani è terminata intorno alle 21.20 tra viale del Lavoro e via Copernico, quando lo scooter, dopo una violenta frenata e una improvvisa sterzata a sinistra, si è scontrato con la Volante che stava arrivando.

Arresto

Dopo la collisione, i due giovani si sono prontamente rialzati e hanno tentato di scappare a piedi, inseguiti dagli agenti.

Il primo ad essere raggiunto e bloccato dai poliziotti è stato il conducente del motociclo: si tratta di P.L. 30enne originario dell’Ucraina, già noto alle forze dell’ordine, a cui era da poco stata sospesa la patente di guida.

Il passeggero invece era P.M., 29enne originario di Cagliari ma residente a Verona, che è stato fermato dopo aver scavalcato la recinzione di un condominio di via Roncisvalle. Bloccato dagli operatpro, il giovane si è scagliato contro uno di loro, colpendolo al volto con una manata e con dei calci alle gambe.

Il 29enne, gravato da numerosissimi precedenti per rapina, rissa, evasione, furto, ricettazione, stupefacenti e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, secondo le forze dell'ordine per tutta la durata dell’inseguimento avrebbe fornito al conducente le indicazioni necessarie per tentare di sfuggire alle due Volanti, voltandosi continuamente per verificare la posizione degli operatori e poi riferendo all’amico.

Per entrambi i giovani sono scattate le manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e il conducente dovrà inoltre rispondere anche delle numerosi violazioni del codice della strada commesse.

Dopo i primi accertamenti, P.M. è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 a causa di una ferita riportata a seguito della caduta, giudicata guaribile in 15 giorni.

All’esito del rito direttissimo che si è svolto in lunedì mattina, il giudice ha convalidato entrambi gli arresti e disposto a carico di P.M. la misura della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.