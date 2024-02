Inseguimento ad alta tensione nella Bassa: furgone sperona i carabinieri, poi finisce nel fossato

È stata una notte impegnativa, quella appena trascorsa, per i carabinieri della stazione e del Norm di Legnago e della stazione di Minerbe, i quali hanno arrestato in flagranza di reato, al termine di un folle inseguimento, un cittadino russo di 33 anni residente nel Cilento ma ospitato nella Bassa.

L'uomo infatti sarebbe stato intercettato da una pattuglia dell'Arma mentre si trovava alla guida di un furgone telonato, con il quale avrebbe urtato, danneggiandole, alcune auto in transito a Legnago. Sarebbe iniziato così un inseguimento che si è protratto tra la SS434 e via Santa Teresa a Roverchiara, per concludersi poi in località Casalino, dopo che il conducente del camionicino, con lo scopo di evitare il controllo, in due occasioni avrebbe cercato di urtare in retromarcia le gazzelle dei militari delle stazioni. Una folle manovra ripetuta anche con la pattuglia del norm, riuscendo a colpire il veicolo e a trascinarlo indietro per parecchi metri primadi ripartire, procurando ingenti danni all'auto e lievi ferite al militare alla guida. Fuga che si è conclusa dopo poche centinaia di metri, quando il furgone è finito nel fossato adiacente la strada.

Il 33enne è stato così bloccato e sottoposto agli approfondimenti del caso, a seguito dei quali sul veicolo sono state rinvenute due taniche di gasolio dalla dubbia provenienza.

Dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, al termine delle formalità di rito il 33enne è stato trattenuto presso del camere di sicurezza del Comando di Legnago a disposizione della Procura e in attesa del rito direttissimo davanti al tribunale di Verona: provvedimento convalidato e, a seguito di pattegiamento, l'uomo è stato condannato ad un anno di reclusione.