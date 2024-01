Inseguimento in paese, al volante di un'auto rubata cerca di seminare i carabinieri: arrestato

Un pericoloso inseguimento ha tenuto impegnati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Legnago nella serata di martedì, che si è concluso con l'arrestto in flagranza di reato per un cittadino straniero classe 2002, il quale dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Erano da poco trascorse le ore 20 e un equipaggio dell'aliquota radiomobile era impegnato in un servizio di controllo del territorio a Casette, frazione di Legnago, quando ha notato una station wagon di colore scuro. Un rapido accertamento in banca dati sulla targa, ha mostrato ai militari che il veicolo risultava rubato da circa una settimana ed è stato quindi intimato l'alt al conducente, il quale sarebbe invece partito a tutta velocità per evitare il controllo.

Ha preso il via così un lungo e pericoloso inseguimento per le vie cittadine, durato oltre 10 minuti, durante il quale il guidatore dell'auto in fuga avrebbe compiuto alcune manovre azzardate che hanno messo in pericolo la sua incolumità e quella di altri utenti della strada, fino a quando i carabinieri sono riusciti a bloccarlo nei pressi di via Rodigina Nord.

Arrestato, il conducente dovrà anche rispondere anche del reato di ricettazione del veicolo rubato, che nel frattempo è stato restituito al legittimo proprietario. Al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando di Legnago, come disposto dall'autorità giudiziaria di Verona, e nella mattinata di mercoledì è stato condotto davanti al giudice del tribunale scaligero, il quale ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della presentazione quotidiana alla polizia giudiziari, rinviando il processo alla fine di marzo.