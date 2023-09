Inseguimento per Borgo Roma e aggressione agli agenti, arrestata 47enne

Non si è fermata all'alt, si è fatta inseguire per le strade di Borgo Roma ed ha aggredito gli agenti che l'avevano fermata. Per questo, una 47enne veronese è stata arrestata questa mattina, 9 settembre, e accusata di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L'arresto è stato eseguito al termine di un inseguimento cominciato intorno alle 5 in Via Torbido. Gli agenti hanno notato la guida pericolosa di un'Audi da parte di una 47enne e, intimandole l'alt, le hanno ordinato di fermarsi. La conducente, però, ha proseguito la sua corsa e la pattuglia del reparto motorizzato della polizia locale l'ha tallonata, con sirena e lampeggianti accesi, per le strade del quartiere fino a Via Polveriera Vecchia. Per interrompere la fuga, gli agenti hanno chiesto aiuto alla polizia stradale e la collaborazione ha permesso agli operatori in divisa di fermare la donna.

La 47enne, come ultimo tentativo di fuga, ha girato la sua auto, urtando e danneggiando l'auto della polizia locale. La donna è sembrata in stato di alterazione, ma si è rifiutata di sottoporsi al test dell'alcol ed ha inveito e minacciato gli agenti, facendo anche dei filmati. In più, ha anche aggredito i poliziotti che la stavano identificando ed è stata così messa in stato di arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.