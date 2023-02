Pm10, è ancora allerta arancio anche a Verona: si fermano pure i diesel Euro 5 fino a venerdì

Prosegue fino a venerdì 17 febbraio compreso l’allerta 1-arancio per il superamento di Pm10 in molte città del Veneto». Lo fa sapere quest'oggi, mercoledì 15 febbraio, una nota del Comune di Verona che poi prosegue: «Resta in vigore il divieto di circolazione per tutte le auto diesel fino a euro 5 private, dalle 8.30 alle 18.30». Secondo quanto indicato dal Comune, lo stop vale anche per «i veicoli a benzina euro 2, ai diesel commerciali euro 4» e «i ciclomotori euro 1».

Le rilevazioni della qualità dell'aria

«A causa dell’alta pressione che sta interessando tutta la Pianura Padana, - si legge nella nota del Comune di Verona - la stazione fissa al Giarol Grande ha registrato il superamento del valore limite giornaliero di Pm10, fissato a 50 microgrammi/metro cubo, per 4 giorni consecutivi». Sempre da Palazzo Barbieri fanno sapere che «Verona resta tuttavia una delle città con i livelli più bassi di sforamento del limite».

Il bollettino è emesso nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì?. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili anche sulla pagina dedicata all’interno del sito del Comune di Verona. Sono inoltre consultabili anche le deroghe previste in merito alle limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti.