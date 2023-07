Non riesce a sfuggire agli agenti e prova ad ingoiare gli involucri: nascondeva eroina addizionata con Fentanyl

Altra operazione della polizia di stato di Verona contro lo spaccio di droga: lunedì a sera a finire in manette è stato infatti un cittadino di nazionalità nigeriana.

Erano da poco passate le ore 20, riferiscono dalla questura scaligera quando una volante, durante un consueto servizio di controllo del territorio, ha notato un giovane in sella ad una bicicletta nella zona di corso Venezia. Questi, alla vista della pattuglia, avrebbe avrebbe improvvisamente accelerato l'andatura per cercare di far perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe.

Tentativo che però non sarebbe andato a buon fine. Fermato prontamente dagli agenti, il giovane sarebbe apparso in stato di agitazione e si sarebbe mostrato sin da subito insofferente al controllo: a quel punto avrebbe provato a prendere alcuni involucri in cellophane dal marsupio e tentato maldestramente di ingoiarli, ma i poliziotti lo avrebbero fermato.

Sarebbe partita così la perquisizione personale, che avrebbe permesso di trovare il fermato in possesso di 8 involucri in cellophane termosaldato contenenti eroina addizionata con Fentanyl, che sono stati sottoposti a sequestro: le forze dell'ordine spiegano che si trattava di soli 20 grammi di stupefacente ma con una fortissima potenza alterante.

I successivi accertamenti avviati negli uffici di lungadige Galtarossa, dove il giovane è stato condotto, avrebbero permsso di scoprire che su trattava di un pluripregiudicato irregolare sul territorio nazionale italiano, che risultava già gravato dalla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Trento (emesso lo scorso ottobre dal tribunale locale), a causa dei numerosi precedenti penali sempre in materia di stupefacenti.

Concluse le formalità di rito, il 30enne è stato collocato nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima che si tenuto martedì mattina, al termine del quale il giudice ha convalidato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, disponendo la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni.