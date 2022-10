S'infortuna alla caviglia durante escursione, portata in barella fino all'ambulanza

Stava passeggiando con il marito in un sentiero poco distante dal ponte tibetano di Crero, a Torri del Benaco, la turista tedesca di 70 rimasta infortunata oggi, 9 ottobre, intorno alle 12.30. La donna ha messo male un piede ed ha riportato una sospetta frattura della caviglia.

La turista non riusciva più a camminare e così è stata contattata la centrale del 118. La richiesta di aiuto è stata poi girata al soccorso alpino di Verona, che inviato una squadra in quel momento impegnata in un addestramento.

I soccorritori si sono avvicinati con i mezzi ed hanno poi proseguito a piedi per circa mezz'ora. Raggiunta l'infortunata, la squadra le ha immobilizzato il piede e l'ha caricata sulla barella, per poi procedere al trasporto fino al luogo dell'appuntamento con l'ambulanza. La 70enne è stato poi trasportata all'ospedale di Peschiera.