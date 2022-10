Infortunio sul lavoro in campagna: urta accidentalmente il fratello con il trattore, gambe fratturate

Un infortunio sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 ottobre, nei pressi di un'azienda agricola del Comune veronese di Erbè. In base a quanto riferito dai soccorritori del Suem 118 giunti sul posto, l'incidente è avvenuto intorno alle ore 15.30 circa.

L'episodio si sarebbe verificato nei pressi di via Boschi, dove un uomo classe '70, secondo quanto riportato dai carabinieri, si sarebbe trovato a bordo di un trattore e, per errore, avrebbe ad un certo punto urtato il proprio fratello. Quest'ultimo, un uomo classe '83, a seguito dell'incidente si sarebbe ritrovato con le gambe fratturate.

Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono giunti i soccorritori con un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero. Il ferito è stato così trasferito d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento. In base sempre a ciò che viene riportato dai carabinieri, l'uomo non risulterebbe in pericolo di vita.