Gli cade una pietra sulla mano e sul piede, 30enne in ospedale per sospette fratture

Secondo intervento di soccorso nella giornata di oggi, 9 luglio, lungo il sentiero 658 sul Monte Baldo. Dopo l'aiuto prestato ad una donna inciampata durante un'escursione, l'elicottero di Verona Emergenza si è alzato in volo nuovamente per trasportare un 30enne di Mantova infortunatosi ad una mano e ad un piede.

L'uomo stava percorrendo con la compagna la variante per esperti del sentiero verso il Rifugio Telegrafo, quando una pietra smossa lo ha colpito alla mano e al piede, causandogli la sospetta frattura di alcune dita.

L'escursionista è riuscita a spostare in uno slargo ed è stato inizialmente soccorso dal gestore del Rifugio Telegrafo, il quale è membro del soccorso alpino di Verona. Sul posto si è poi portato il tecnico dell'elisoccorso sceso dal veicolo aereo. Il tecnico ha accompagnato l'infortunato in un punto in cui l'elicottero avrebbe potuto imbarcarlo più agevolmente. L'eliambulanza ha infine portato il 30enne all'ospedale di Peschiera.