A Gazzo si taglia usando motozappa, agricoltore trasportato in ospedale

Questa mattina, 11 maggio, un agricoltore si è infortunato lavorando in un campo di Gazzo Veronese. Verso le 10.30, l'uomo si sarebbe tagliato usando la motozappa. Una ferita profonda che ha richiesto l'intervento del 118. I sanitari hanno raggiunto il ferito con un'ambulanza e un'auto-medica e lo hanno poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento. Su come si sia verificato l'infortunio indagano i carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco.