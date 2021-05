Si ferisce con una motosega mentre lavora, operaio portato in ospedale

L'infortunio di media gravità è avvenuto in Via Lugagnano, a Verona, ed ha coinvolto un lavoratore dell'Officina del Verde. Sul posto anche tecnici dello Spisal ed agenti di polizia

Due infortuni sul lavoro in meno di un quarto d'ora oggi, 10 maggio, a Verona. Qualche minuto dopo lo schiacciamento di un braccio di un lavoratore sotto il rullo di un'azienda di Via Morgagni, intorno alle 10.15 di questa mattina, un altro operaio si è ferito con una motosega in Via Lugagnano. Si tratta di un lavoratore della ditta Officina del Verde e la gravità del suo infortunio è stata definita media dai sanitari del 118, giunti a soccorrerlo con un'automedica e un'ambulanza. L'operaio è stato trasportato, poi, all'ospedale di Borgo Trento. Ad indagare sull'infortunio, tecnici dello Spisal ed agenti di polizia.