Infortunio sul lavoro a Nogarole Rocca: si scontrano due muletti

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti nella giornata di oggi, lunedì 21 febbraio, a Nogarole Rocca a seguito di un «incidente sul lavoro». In base a quanto si apprende, intorno alle ore 17 si sarebbe verificato uno scontro tra due muletti all'interno di un'azienda situata nel Comune veronese.

Sul posto si sono diretti due mezzi di soccorso, un'ambulanza infermierizzata ed un elicottero. In particolare sarebbe una sola persona ad essere rimasta ferita e, successivamente, accompagnata in ospedale a Borgo Trento in codice rosso. Si tratterebbe di un operaio quarantenne che dopo lo scontro sarebbe caduto a terra battendo la testa.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri per svolgere i rilievi ed appurare la dinamica dell'episodio.