Schiacciato durante spostamento di lastre di marmo, operaio in codice rosso

Un operaio è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi, 25 luglio, in una ditta per la lavorazione del marmo di Cavaion Veronese. Poco prima delle 15, durante lo spostamento di alcune lastre di marmo con un muletto, l'uomo è stato schiacciato e per soccorrerlo sono stati inviati verso l'azienda un'ambulanza e l'elicottero del 118. L'infortunio sul lavoro è stato grave ed il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. Pare però che l'uomo non sia in pericolo di vita.

Alle operazioni di soccorso hanno collaborato anche i vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno eseguito i rilievi per risalire alle cause dell'incidente.