Infortunio sul lavoro, operaio cade in un cantiere edile di Corte Bassa. È grave

Brutta caduta per un operaio al lavoro oggi, 22 settembre, in un cantiere edile di Verona. L'uomo ha riportato lesioni importanti cadendo dall'alto in un cantiere allestito in zona Corta Bassa.

L'operaio è stato soccorso intorno alle 13.20 di questo pomeriggio dai sanitari del 118, arrivati con l'auto medica e con l'ambulanza. Gli operatori hanno trasportato il ferito all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.