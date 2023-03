Acciaierie di Verona, tondino di ferro schiaccia operaio. Sciopero di 24 ore

Ieri pomeriggio, 20 marzo, un operaio del reparto acciaieria delle Acciaierie di Verona si è infortunato sul lavoro. Un tondino di ferro ha schiacciato l'uomo all'altezza del torace, procurandogli un grave trauma. Il lavoratore è stato soccorso dai colleghi, ma per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Gli operatori del 118 lo hanno poi trasportato in ospedale.

Sono in corso gli accertamenti dello Spisal per verificare che tutte le misure di sicurezza siano state rispettate. Intanto, dalle 22 di ieri, i sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl di Verona hanno indetto uno sciopero di 24 ore. Fino alle 22 di questa sera, tutte le unità produttive resteranno ferme, sia quelle dei turnisti che quelle dei giornalieri. I sindacati hanno inoltre chiesto un incontro urgente ai vertici aziendali per avere informazioni su quanto accaduto.

Acciaierie di Verona, dal 2015, è un'azienda del Gruppo Pittini ed occupa circa 350 metalmeccanici. Lavoratori che con lo sciopero di oggi intendono esprimere «la loro massima solidarietà al collega coinvolto» e sottolineare «l'urgenza di avere un confronto con i responsabili aziendali per chiarire la dinamica di quello che è successo», hanno dichiarato Martino Braccioforte, segretario generale Fiom Cgil di Verona, e Adriano Poli, segretario generale della Fim Cisl di Verona.