Scivola sul ghiaccio e si fa male alla caviglia, escursionista soccorsa in elicottero

Quello dello scalatore mantovano caduto da una parete della palestra di roccia di Alcenago-Stallavena non è stato l'unico intervento di questa mattina, 12 febbraio, per l'elicottero di Verona Emergenza. Il mezzo, già attorno a mezzogiorno, si era dovuto alzare in volo per aiutare un'escursionista sul Monte Baldo. La donna, una 58enne di Bussolengo, stava percorrendo in compagnia il Sentiero del Marocco, tra Novezzina e il Rifugio Telegrafo, quando è scivolata sul ghiaccio, facendosi male alla caviglia.

L'elicottero del 118 ha individuato il punto in cui l'escursionista era rimasta bloccata e con un verricello di 30 metri ha sbarcato sul posto un tecnico di elisoccorso. Il soccorritore ha aiutato la donna a spostarsi da dove si trovava, sotto un albero, in un luogo agevole per l'imbarco, avvenuto poi sempre con il verricello. L'infortunata è stata infine trasportata all'ospedale di Peschiera.