Infortunio in cantiere: operaio soccorso e portato in ospedale

Fortunatemente non sarebbe in pericolo di vita l'operaio che nella mattinata di lunedì è stato protagonista di un incidente sul lavoro a Lugnagnano.

L'uomo stava lavorando in un cantiere in via Caduti del Lavoro, dove è in corso l'ampliamento del piano interrato della sede locale degli alpini, quando sarebbe stato travolto da del materiale mentre si trovava nello scavo. Lanciato l'allarme, in suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118: recuperato con un verricello, avrebbe riportato alcune lesioni che non sarebbero gravi. Caricato sull'ambulanza, lo hanno condotto in ospedale ancora cosciente.

Sul posto carabinieri e Spisal per i rilievi del caso.