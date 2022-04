Scivola mentre scende dall'Eremo di San Rocchetto, 76enne in ospedale

Mentre con moglie, figlia e un'amica scendeva dall'Eremo di San Rocchetto, sopra Quinzano, un 76enne di Verona ha messo male un piede ed è scivolato, riportando la probabile frattura della tibia.

L'allarme è scattato ieri sera, 17 aprile, intorno alle 19.10. Sono stati quattro operatori del soccorso alpino a raggiungere l'uomo. I soccorritori gli hanno immobilizzato la gamba e lo hanno caricato in barella, per poi trasportarlo a spalla per 200 metri fino al punto in cui un'ambulanza li stava aspettando. Il 76enne è stato poi trasportato all'ospedale di Borgo Trento.