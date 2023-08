Infortuni e malori in montagna: tre persone soccorse domenica nel Veronese

Quella di domenica è stata un'altra giornata di lavoro per il Soccorso alpino, chiamato a compiere tre interventi sui monti veronesi.

Era circa l'ora di mezzogiorno quando l'elicottero di Verona emergenza è stato inviato nella zona del Rifugio Chierego, al Passo del Camin nel territorio di Ferrara di Monte Baldo, dove un 23enne con una mountain bike a pedalata assistita si era sentito poco bene.

Successivamente, una squadra del Soccorso alpino è stata attivata per andare in aiuto di una 66enne che, salendo dal Ponte Tibetano della Valsorda verso Malga Biancari, a Marano di Valpolicella, non era più in grado di avanzare, sfinita dalla stanchezza: quattro soccorritori l'hanno raggiunta, imbarellata e trasportata per una mezz'ora fino all'ambulanza.

Infine, intorno alle ore 15, l'eliambulanza è tornata a Ferrara di Monte Baldo, non distante dal ponte tibetano del Vajo dell'Orsa, per soccorrere un 61enne di Pozzolengo (provincia di Brescia) che aveva riportato una sospetta frattura alla caviglia. Sul posto anche la squadra del Soccorso alpino di Verona di rientro dal precedente intervento e un soccorritore che si trovava nelle vicinanze: l'infortunato è stato spostato in un punto più accessibile per il recupero con il verricello e trasportato all'ospedale di Negrar in codice verde.