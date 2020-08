S'infortuna durante un'escursione: 68enne recuperata e portata in ospedale

Erano circa le 11 di giovedì quando il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per una escursionista che, dopo aver messo male un piede, si era procurata un probabile trauma alla caviglia, mentre con il marito percorreva il sentiero ad anello delle Cascate del Rio Paraiso.

Una squadra in jeep ha dunque iniziato a seguire la strada sterrata finché non ha individuato S.T., 68 anni di Bussolengo, in una zona boscata. Dopo averla caricata a bordo, i soccorritori hanno trasportato l'infortunata sulla strada per affidarla all'ambulanza diretta all'ospedale di Negrar.

