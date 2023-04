Influenza aviaria, focolaio a Vigasio. È l'11esimo scoperto nel Veronese

L'inverno è passato ma l'influenza aviaria continua a contagiare. Ieri, 3 aprile, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (Izsve) ha emesso un nuovo aggiornamento sui focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità accertati negli allevamenti italiani. E l'ultimo di questi focolai, ufficializzato il 2 aprile, è stato scoperto in provincia di Verona.

Il virus ha contagiato alcune galline ovaiole in un grande impianto di Vigasio. Si stima che le galline presenti nello stabilimento siano più di 900mila e tutte dovranno essere abbattute a partire da oggi.

In tutto, fra la fine del 2022 e il 2023, i focolai di aviaria registrati negli allevamenti sono 35, circa un decimo di quelli registrati nella stagione precedente. E dei 35 focolai complessivi, 11 sono stati localizzati in provincia di Verona. Il primo di questa stagione influenzale fu in un'allevamento di polli da carne di Ronco all'Adige, poi tocco ad altre strutture ad Angiari e Nogara. Invece, gli ultimi in ordine di tempo, prima del focolaio di Vigasio, sono stati individuati a Sorgà, dove sono stati abbattuti più di 10mila tacchini, e a Nogarole Rocca, dove le galline soppresse sono state oltre 80mila.