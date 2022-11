Influenza aviaria nel Veronese, dopo Ronco all'Adige focolaio ad Angiari

Un secondo focolaio di influenza aviaria è stato scoperto in provincia di Verona.

In questo autunno, nel Veronese il virus ad alta patogenicità (Hpai) del sottotipo H5N1 aveva colpito finora solo a Ronco all'Adige, in un allevamento di polli da carne. E nel resto della regione erano stati segnalati tre focolai nel Trevigiano. Dalla comparsa di quei primi focolai, sono state adottate ulteriori restrizioni per ostacolare il diffondersi del virus. L'influenza aviaria però non si è fermata ed è stata recentemente accertata la sua presenza in un allevamento di tacchini ad Angiari. Questo significa che gli oltre 15mila pennuti allevati nello stabilimento dovranno essere abbattuti.