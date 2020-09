Colto da un infarto in garage, 47enne viene salvato da vigili del fuoco e 118

Non erano ancora scoccate le ore 8 di martedì mattina, quando una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Bardolino è intervenuta in località Sant'Antonio a Torri del Benaco, per soccorrere un 47enne del luogo colpito da malore nel garage della propria abitazione.

L'uomo era stato dapprima soccorso dai vicini, che avevano anche dato l'allarme. La centrale operativa del Suem118 ha chiesto supporto ai pompieri, che giunti sul posto hanno constatato la mancanza di battito cardiaco e proseguito con le manovre di rianimazione cardio polmonare, applicando anche il defibrillatore. All'arrivo dell'eliambulanza le operazioni sono continuate in azione congiunta, fino a quando non è ripreso il battito cardiaco. L'uomo è stato poi trasferito in ambulanza in codice rosso presso l'ospedale di Peschiera del Garda.