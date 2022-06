Doppia inchiesta per i disordini sul Garda. Molestie sul treno: non c'erano telecamere

Va avanti il lavoro degli inquirenti su quanto accaduto sulle sponde del lago di Garda il 2 giugno. Secondo quanto riferisce Ansa, la Procura di Verona ha aperto due inchieste parallele.

La prima riguarda la maxi rissa scoppiata sulle spiagge tra Peschiera e Castelnuovo, dalla quale sono sfociati disordini anche all'interno dei Comuni. Rissa aggravata, danneggiamenti e tentata rapina, sono le ipotesi di reato che riguardano questo fascicolo.

Il secondo fascicolo riguarda invece le molestie sessuali denunciate da cinque adolescenti lombarde, avvenute sul treno che doveva riportarle a Milano dopo una giornata a Gardaland. Ansa rivela che, stando a quanto trapelato da alcune fonti giudiziarie, la Procura scaligera sta valutando anche l'aggravante dell'odio razziale sulla base di quanto raccontato dalle vittime.

Per quest'ultima inchiesta, gli investigatori non potranno contare però sulle telecamere di sorveglianza. Il convoglio infatti ne era privo, non essendo stato realizzato di recente.

Salite a Peschiera, le ragazze sono riuscite a scendere alla stazione di Desenzano del Garda dove sono state raggiunte dai genitori: il giorno seguente hanno sporto denuncia.