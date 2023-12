Presunte false esenzioni per il vaccino Covid: tra gli indagati un medico di Verona

Secondo quanto è stato riferito dall'agenzia Ansa, la Procura di Ravenna avrebbe notificato a 36 persone (medici e pazienti) un avviso di conclusione indagine per l'«ipotesi di reato di falso in concorso legata alla certificazione di presupposti, ritenuti fasulli, per ottenere tra il 2021 e il 2022 l'esenzione dalla vaccinazioni contro il Covid-19».

In base a quanto si è appreso, tra le ragioni supposte per ottenere l'esenzione vi sarebbero state «allergie ai componenti del vaccino e mutazioni genetiche in grado di esprimere situazioni di rischio».

Secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini, i medici coinvolti sarebbero sette, tra questi uno di Verona, gli altri invece risiederebbero a Ravenna, Cotignola e San Pietro in Vincoli (in provincia di Ravenna), e ancora a Manciano (Grosseto) e Napoli. Anche gli stessi pazienti sarebbero prevalentemente della provincia di Ravenna, salvo alcuni casi di persone provenienti da altre Regioni. L'avvio dell'inchiesta risale al 2021.