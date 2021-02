Indagato non rispetta le prescrizioni del giudice e finisce in carcere

I carabinieri di Verona lunedì mattina hanno tratto in arresto un 45enne accusato di reati contro patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, il quale era sottoposto alla misura del divieto di dimora in città

Un italiano di 45 anni, senza fissa dimora, lunedì mattina è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Verona su disposizione della Corte d'Appello di Venezia.

L'uomo, indagato per reati contro patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, era sottoposto alla misura del divieto di dimora in città, ma avrebbe violato più volte la prescrizione impostagli. Per questo l'autorità giudiziaria, su proposta della Polizia Giudiziaria, ha optato per la misura cautelare più afflittiva della custodia in carcere.