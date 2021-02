Indagato per traffico di droga, lo trovano a San Michele e viene portato in carcere

I carabinieri della stazione di San Michele Extra, nel pomeriggio di giovedì, hanno svolto una serie di controlli in Piazza del Popolo, imbattendosi in un cittadino liberiano di 37 anni sul quale pendeva un provvedimento restrittivo emesso dal Gip del Tribunale di Trento.

L'uomo, che risulta essere in Italia senza fissa dimora, infatti è coinvolto in un'indagine per traffico di stupefacenti che nello scorso mese di gennaio aveva coinvolto altri suoi connazionali e persone provenienti dal centro Africa. Per lui il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere e ora si trova ristretto a Montorio.