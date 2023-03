Fuori strada all'incrocio, danneggia 2 auto in sosta: tasso alcolico superiore a 3 alle 10 del mattino

Solo una grossa dose di fortuna avrebbe impedito all'auto condotta da un 50enne romeno di investire uno o più pedoni all'incrocio tra via Roveggia e via Tevere, a Verona, nella mattinata di lunedì, come dimostrerebbero le immagini delle telecamere di videosorveglianza dedicate al traffico.

Come riferisce la polizia locale scaligera, erano da poco trascorse le ore 10, quando una Ford è uscita di strada dopo aver superato l'incrocio, distruggendo una palina semaforica e danneggiando una Volkswagen Up e una Audi Q5 regolarmente parcheggiate dentro un cortile privato. Fermato dagli agenti del Comando di via del Pontiere, il conducente è stato sottoposto alla prova etilometrica, con l'apparecchiatura che sullo scontrino ha stampato un valore pari a 3,12 gr/l di alcol in corpo.

Patente ritirata dunque e segnalazione alla Procura per l'ipotesi più grave della guida in stato d'ebbrezza.

Ben 13 i sinistri rilevati nel finesettimana, con 13 persone che hanno dovuto ricorrere a cure mediche e 2 incidenti provocati da guidatori ubriachi, oltre a quello di lunedì mattina. Durante i controlli tra sabato e domenica sono stati recuperati due autovetture compendio furto e 10 quelli sequestrati perchè privi di assicurazione.

L’allegato 1 del Decreto 30 luglio 2008 del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali contiene la Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica (scarica qui).

Vengono identificati otto raggruppamenti di valori alcolemici, per ciascuno dei quali sono riportati in un linguaggio comprensibile i principali sintomi ed effetti psico-fisici correlati. Con un tasso come quello di questa mattina si ha uno stato di incoscienza, allucinazioni, cessazione dei riflessi, incontinenza, vomito, coma con possibilità di morte da soffocamento da vomito.