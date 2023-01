A Soave sinergia tra Comune e carabinieri per contrastare le truffe ai danni degli anziani

Si terrà mercoledì 25 gennaio, alle ore 17.30, presso il municipio di Soave un importante incontro dedicato alla popolazione anziana della cittadina scaligera e, più in generale, a tutti gli interessati ad approfondire le tecniche di identificazione e difesa dalle potenziali truffe. Si tratta di un progetto ideato e organizzato dal Comune di Soave e dalla locale stazione dei carabinieri, in coordinamento con la compagnia di San Bonifacio.

La giornata, alla quale parteciperanno anche esponenti di molte associazioni soavesi, avrà un contenuto formativo dedicato alla prevenzione dei fenomeni di truffa in abitazione o anche attraverso il ricorso le tecnologie informatiche. «Purtroppo, - spiegano dal Comune di Soave - è noto che i malintenzionati prendono di mira soprattutto la popolazione anziana, destinataria quindi di particolare cura anche da parte delle forze dell’ordine».

Le lezioni saranno tenute dagli ufficiali dell’Arma, i quali esporranno anche casi concreti di truffe verificatesi nel territorio. Sul punto, il sindaco di Soave, Matteo Pressi, ha detto: «Abbiamo colto con grande favore la proposta arrivata dalla nostra stazione dei carabinieri, sempre in prima linea nella repressione dei reati ma anche, cosa ancora più importante, nella loro prevenzione. Per noi è molto importante garantire serenità a tutta la popolazione e in particolare alle persone più fragili e queste iniziative vanno in questa direzione».