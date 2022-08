Incidente tra auto in Zai a Verona: una si ribalta

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 13 di oggi, lunedì 15 agosto, nel Comune di Verona. Stando alle prime informazioni disponibili, due autovetture si sarebbero scontrate all'incrocio tra via Belgio e via Francia in Zai.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, oltre ai soccorritori del Suem 118 ed i vigili del fuoco. Ancora da acccertare le cause dello scontro, a seguito del quale uno dei due mezzi coinvolti ha finito anche con il ribaltarsi. Alla guida vi sarebbe stato un uomo veronese, risultato ferito ma fortunatamente in modo lieve.